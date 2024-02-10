Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay görevi dönüşünde ailesiyle buluştu.

Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu
Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu
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Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu başarıyla tamamlandı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu taşıyan Dragon uzay kapsülü Dünya'ya döndü. Alper Gezeravcı, Florida'ya indikten sonra uçakla Houston'a geçti ve ailesiyle buluştu.

Gezeravcı'nın ailesiyle buluşma anlarına ilişkin görüntüleri paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kavuşma anı... Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek." ifadelerini kullandı.

Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında dün okyanusa inmişti.

UZAY ARACI BAŞARIYLA FIRLATILMIŞTI

Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

Alper Gezeravcı'dan ilk mesaj: "Merhaba Dünya, ben geldim"Alper Gezeravcı'dan ilk mesaj: "Merhaba Dünya, ben geldim"Bilim ve Teknoloji

Kaynak: TRT Haber

# alper gezeravcı
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