Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay görevi dönüşünde ailesiyle buluştu.
Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu başarıyla tamamlandı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu taşıyan Dragon uzay kapsülü Dünya'ya döndü. Alper Gezeravcı, Florida'ya indikten sonra uçakla Houston'a geçti ve ailesiyle buluştu.
Gezeravcı'nın ailesiyle buluşma anlarına ilişkin görüntüleri paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kavuşma anı... Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek." ifadelerini kullandı.
Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında dün okyanusa inmişti.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ailesiyle buluştu.https://t.co/95WQrRR3g4 pic.twitter.com/LNpIpG7NN5— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 10, 2024
UZAY ARACI BAŞARIYLA FIRLATILMIŞTI
Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.
Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.
Kaynak: TRT Haber