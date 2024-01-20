Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Türkiye'nin uzay atılımındaki en önemli adımlardan biri gerçekleşti. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya gönderildi. Gezeravcı'yı taşıyan AX-3 Dragon kapsülü Türkiye saati ile 13.45'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı. Böylece Türkiye ilk defa Ulusalararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermiş oldu. Bu tarihi an, Taksim ve Kızılay meydanlarında kurulan planetaryumlar ve bilim merkezlerindeki ekranlarda canlı olarak seyredildi.

ALPER GEZERAVCI NE YAPACAK?

Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deney gerçekleştirecek. Bu deneyler arasında radyasyonun kanser hücreleri üzerindeki etkilerini inceleyen "MİYELOİD" deneyi, yerçekimsiz ortamda genlerin işlevlerini araştıran "MESSAGE" deneyi ve propolisin mikro yerçekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkilerini araştıran "PRANET" deneyi bulunuyor.

Bu deneyler, Türkiye'nin uzay bilimleri alanında kendi veri setlerini oluşturmasına katkı sağlayacak. Görev süresince Alper Gezeravcı, uzay istasyonundan dünya ile bağlantı kurarak deneyimlerini paylaşacak. Görev tamamlandıktan sonra astronotlar aynı kapsül ile dünyaya dönüş yapacak.