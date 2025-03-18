Altındağ Belediyesi’nde sendikalı işçilere kıyım: 25 işçi işten çıkarıldı

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, belediye yönetimine çağrıda bulunarak, “Yol yakınken bu yanlıştan dönün, işçilerin ekmeği ile oynamayın” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinden bu yana Altındağ Belediyesi’nde işçiler için koşullar giderek ağırlaştı. Önce maaşlara yüzde 30 oranında kesinti yapıldı, devam eden sözleşmeye rağmen 52 günlük ikramiye 36 güne düşürüldü. 105 TL olan yemek ücreti 80 TL’ye indirilirken, yol ve eğitim yardımları bordrodan tamamen kaldırıldı.

Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyesi işçiler, bu hak kayıplarına karşı çıktı. Ancak işçiler, sendikadan istifa etmeye zorlandı. Sendikadan ayrılmayı reddeden 25 emekçi, Ramazan ayında işlerinden edildi.

Haksız yere işten çıkarıldıklarını belirten işçiler, Altındağ Belediyesi önünde eylem çadırı kurarak günlerdir direniyor. Çadırda açıklama yapan Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye seslenerek, “Bu hukuksuz karardan vazgeçin, işçilerin ekmeğiyle oynamayın” çağrısında bulundu.

VATAN PARTİSİ'NDEN DESTEK

Eyleme destek veren Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan da belediyeye tepki göstererek, “Bu yapılan haksızlıktır, işçiler derhal geri alınmalıdır” dedi.