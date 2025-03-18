Özgür Özel’den soruşturma tepkisi: “CHP’yi dizayn etmeye çalışıyorlar”

Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, CHP'ye yönelik açılan soruşturmalara ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Kurultay sürecine yönelik incelemelerin CHP’yi dizayn etme girişimi olduğunu vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu partiden makbul muhalefet MHP çıkmadı, çıkmayacak, çıkaramayacaksınız."

Özel, CHP’nin bir "aparat" haline getirilmeye çalışıldığını öne sürerek, bu girişimlerin MHP’ye yönelik geçmişteki müdahaleleri hatırlattığını söyledi.

"Bir takım meczupların repütasyonlarıyla, ilişkileriyle CHP’ye soruşturma açanların niyeti şudur: Aynı MHP’nin başına geldiği gibi… Diyorlar ki, ‘Bu kayyum eliyle oraya birilerini koyarsak, bu yeni yönetim eliyle Türkiye’nin ana muhalefetini bize muhalefet etmeyecek bir aparata dönüştürebiliriz.’"

CHP lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmaların siyasi olduğunu belirtti. İktidarın, İmamoğlu’nun gelecekte aday olması halinde seçim kazanacağından endişe ettiğini dile getiren Özel, şu sözleri sarf etti:

"Partiye saldırıyorlar, Ekrem Başkan’a saldırıyorlar… Kendisini geçmişte dört kez yenen, yapılacak ilk seçimde aday olursa beşinci kez yeneceğinden emin oldukları cumhurbaşkanı aday adayımıza saldırıyorlar. Biz bugüne kadar bunlara teslim olmadık, olmayacağız."

Özgür Özel, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in Gazze saldırıları karşısında sessiz kaldığını da öne sürdü. Erdoğan’ın ABD eski Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Özel, bu görüşmede Filistin konusunda herhangi bir net mesaj verilmediğini söyledi.

"Evvelsi gün bir telefon görüşmesi gerçekleşti, nihayet Trump ile görüştü. Hepimiz bekliyoruz ki İsrail’e karşı sert bir dil, Filistin’i sahiplenen bir duruş ve Trump’a bir meydan okuyuş olsun. Ancak açıklamada Filistin'in F’si yok, İsrail’in İ’si yok. Barış yok, ateşkes yok, 1967 sınırları yok, bağımsız Filistin yok. Ne var? Hiçbir şey yok."

Özel’in açıklamaları, CHP’ye yönelik soruşturmalara ve muhalefete karşı izlenen politikalara sert tepki olarak yorumlandı.