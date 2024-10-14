Anayasa Mahkemesi'nden "Biji Serok Apo" kararı!

Anayasa Mahkemesi, Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli liderliğindeki yeni açılım sürecine hemen uyum sağladı. Mahkeme skandal bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, "Bijî Serok Apo" ile "PKK halktır halk burada" sloganlarını düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna karar verdi.

HDP kapatma davasını sümen altında bekleten Anayasa Mahkemesi, "Yeni bir çözüm süreci mi olacak?" tartışmalarının ortasına bomba gibi bir karar alarak girdi.

2014 yılında Diyarbakır Lice’deki eylemde "Biji serok Apo" ve "PKK halktır, halk burada" sloganı atan Merve N.T adlı şahıs adli para cezasıyla cezalandırıldı. Şahıs, Yargıtay'da onanan karara itiraz etti. Kararı inceleyen Anayasa Mahkemesi de şahsın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Kararın gerekçesinde yer alan “Somut olaya konu toplantı uzun süredir devam eden terör olaylarının sona erdirilmesi amacıyla başlatılan, demokratik açılım olarak adlandırılan süreçte yapılmıştır” İfadeleri de dikkat çekti.

Oy çokluğuyla alınan karara itiraz eden iki Anayasa Mahkemesi üyesinin muhalefet şerhi koydu. İki yüksek mahkeme üyesi, PKK ve Abdullah Öcalan’ı övmek ve desteklemenin cebir, şiddet ve tehditi desteklemekle aynı olduğunu belirtti.