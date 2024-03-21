Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu! Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya kimdir?

Yüksek yargıda seçim maratonun ilk ayağı olan Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanlığı için gerçekleştirilen seçim tamamlandı. AYM'nin 18. Başkanı Zühtü Arslan'ın, 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle yeni başkanı belirlemek için seçim gerçekleştirildi.

Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı olabilmek için Kadir Özkaya ve Yusuf Şevki Hakyemez aday oldu. 15 üyeden 9'unun oyunu alan Kadir Özkaya, AYM’nin 19. Başkanı oldu. Rakibi Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oy aldı.

Başkanlık süresi dört yıl ancak Kadir Özkaya’nın Anayasa Mahkemesi üyeliği süresi aralık 2026’da dolacak. Bu nedenle Kadir Özkaya, 2 yıl Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapacak.

KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, 12 Ağustos 1963 tarihinde Tarsus’ta doğdu.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1985 yılında mezun olan Kadir Özkaya, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu.

Kadir Özkaya, 4 Şubat 1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13 Mayıs 1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atandı.

Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevini sürdürürken, 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18 Aralık 2014 tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti.

Kadir Özkaya, evli ve iki çocuk babasıdır. Kadir Özkaya, 21 Mart 2024'te yapılan seçimde Zühtü Arslan'ın yerine AYM'nin yeni başkanı seçildi.