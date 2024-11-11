Anıtkabir'i 10 Kasım'da kaç kişi ziyaret etti? Milli Savunma Bakanlığı o sayıyı duyurdu

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında vatandaşlar yine Anıtkabir'e akın etti. Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret eden kişi sayısını açıkladı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Anıtkabir'i 10 Kasım'da kaç kişi ziyaret etti? Milli Savunma Bakanlığı o sayıyı duyurdu
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'de de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Anıtkabir'i 10 Kasım'da kaç kişi ziyaret etti? Milli Savunma Bakanlığı o sayıyı duyurdu - Resim : 1

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret eden kişi sayısını duyurdu.

Dün 1 milyon 92 bin 365 kişinin Anıtkabir'i ziyaret ettiği bildirilen açıklamada, bu sayının bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Anıtkabir'i 10 Kasım'da kaç kişi ziyaret etti? Milli Savunma Bakanlığı o sayıyı duyurdu - Resim : 2

Açıklamada, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bu arada, Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu yıl ocak ayında 229 bin 426, şubatta 226 bin 403, martta 223 bin 689, nisanda 513 bin 605, mayısta 577 bin 623, haziranda 345 bin 753, temmuzda 388 bin 418, ağustosta 728 bin 761, eylülde 386 bin 751, ekim ayında ise 1 milyon 146 bin 77 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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