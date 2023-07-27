Anız yangını Kütahya'da fabrikaya sıçradı! Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor!

Kütahya'da meydana gelen anız yangını, yakındaki bir fabrikaya sıçrayarak endişe verici bir durum oluşturuyor. Fabrikaya sıçrayan alevler endişe yaratıyor.

HIZLA YAYILAN ALEVLER FABRİKANIN DEPO VE MAĞAZASINA ULAŞTI

Kütahya'da anız yangını, yakındaki bir fabrikaya sıçrayarak büyük bir tehlike oluşturuyor. Yangının etkisiyle hızla büyüyen alevler, Kütahya-Eskişehir kara yolunda ulaşımın da aksamasına neden oldu. Yetkililer, olaya müdahale etmek üzere polis ve itfaiye ekiplerini sevk etti.

ANIZ KAYNAKLI YANGIN PORSELEN FİRMASININ DEPO VE SATIŞ MAĞAZASINA ZARAR VERDİ

Yangının anızdan kaynaklandığı tespit edildi ve rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı. Bu durum, yakındaki porselen firmasına ait depo ve satış mağazasına da zarar verdi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

ULAŞIM AKSAMALARI VE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kütahya-Eskişehir kara yolunda yaşanan yangın nedeniyle ulaşım aksamaları yaşanırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor. Yangının etkisini azaltmak ve çevredeki alanları korumak için güvenlik önlemleri alındı.

OLAYIN NEDENİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ İNCELENİYOR

Yetkililer, yangının başlangıcının anızdan olduğunu belirledi, ancak olayın tam nedenleri ve çevresel etkileri hakkında daha fazla detay açıklamadı. Ekipler, yangının kontrol altına alınmasının ardından olayın sebebini ve çevresel etkilerini incelemek üzere çalışmalara başlayacak.