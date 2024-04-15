Ankara, Amerikalı John Bass'ı ağırlıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Türkiye'ye geldi. Bakan Hakan Fidan tarafından kabul edilecek olan Bass, Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ile de görüşecek. Gündemde İran'ın İsrail'e operasyonu ve ikili ilişkiler yer alacak.

Ankara, Amerikalı John Bass'ı ağırlıyor

Dünya, İran'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonu konuşurken Ankara Amerika'dan önemli bir ismi ağırlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, 15-16 Nisan günlerinde görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bass 15 Nisan akşamı önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kabul edilecek.

Amerikalı Bass,16 Nisan'da ise Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ile görüşecek. Her iki görüşmede de gündem İran'ın İsrail'e yönelik operasyonu, Gazze'deki güncel gelişmeler olacak.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de ele alınacağı öğrenildi.

İran operasyonda ilklere imza attı!İran operasyonda ilklere imza attı!Dünya
# John Bass # hakan fidan # abd
Çok Okunanlar
İran'ın İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu hakkında bilinmeyenler
İran'ın İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu hakkında bilinmeyenler
Çalışan anneler dikkat! O şartları sağlayanlara 325 euro para verilecek
Çalışan anneler dikkat! O şartları sağlayanlara 325 euro para verilecek
Irak'ın kuzeyine hava harekâtı!
Irak'ın kuzeyine hava harekâtı!
İran'ın İsrail operasyonuyla ilgili Rusya'dan açıklama geldi
İran'ın İsrail operasyonuyla ilgili Rusya'dan açıklama geldi
Özgür Özel'den Filistin ziyaretiyle ilgili açıklama
Özgür Özel'den Filistin ziyaretiyle ilgili açıklama
Öne Çıkanlar "İsrail ve ABD'nin eteklerinin tutuştuğunu tüm dünya gördü" | Çağdaş Cengiz "İsrail ve ABD'nin eteklerinin tutuştuğunu tüm dünya gördü" | Çağdaş Cengiz Türkiye'ye en fazla turist hangi ülkelerden geliyor? Türkiye'ye en fazla turist hangi ülkelerden geliyor?