Ankara, Amerikalı John Bass'ı ağırlıyor

Dünya, İran'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonu konuşurken Ankara Amerika'dan önemli bir ismi ağırlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, 15-16 Nisan günlerinde görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bass 15 Nisan akşamı önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kabul edilecek.

Amerikalı Bass,16 Nisan'da ise Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ile görüşecek. Her iki görüşmede de gündem İran'ın İsrail'e yönelik operasyonu, Gazze'deki güncel gelişmeler olacak.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de ele alınacağı öğrenildi.