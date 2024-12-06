Ankara Barosu, Türk kavramını sildi! Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten tepki geldi

Ankara Barosu Cumhuriyet Kurulu'nda görevli avukatlar, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildiği 5 Aralık 1934 gününü anmak amacıyla yazı kaleme aldı.

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Ankara Barosu, Türk kavramını sildi! Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten tepki geldi
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Hazırlanan yazı, yayınlanması amacıyla Ankara Barosu yönetimine sunuldu. Ankara Barosu yönetiminin yazıda bazı sadeleştirmelerin yapılması gerektiğini bildirdiği ve yazıda sadeleştirme işlemi yaptığı belirtildi.

"TÜRK" KAVRAMI SİLİNDİ

Yazıda yapılan "sadeleştirme" adı altındaki değişiklikte sadece "Türk kadını" ifadesi değiştirildi ve bunun yerine "kadın" ifadesi kullanıldı.

Ankara Barosu'nun söz konusu yazıdaki "Türk" kavramını silmesi büyük tepki çekti.

DOĞU PERİNÇEK TEPKİ GÖSTERDİ

Ankara Barosu'nun "Türk" kavramını silmesine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Doğu Perinçek, "Ankara Barosu Cumhuriyet Kurulu'nun Türk Kadınına Seçme ve Seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümünde yayınlamak için hazırladığı bildiriden Ankara Barosu yönetimi bütün Türk kavramlarını çıkarmıştır. Türk kavramını silen Ankara Barosu yönetimini tanımıyoruz!" ifadelerini kullandı.

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