Ankara Beypazarı'nda Göçük! 15 Maden İşçisi Yaralandı!

Ankara Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. Beypazarı ilçesinde 15 maden işçisinin yaralandığı belirtildi.

Ankara Beypazarı'nda Göçük! 15 Maden İşçisi Yaralandı!
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İlçeye bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde özel bir firmaya ait kömür madeninde saat 11.00 sıralarında göçük meydana geldi. Maden ocağında çalışan 15 işçi, göçük nedeniyle yaralandı. Madenden çıkarılan yaralı işçiler, ambulanslarla Beypazarı ve Ankara'daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören işçileri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Madencilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Yılmaz, "İlk incelemelerde hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Galeri içerisindeki hava basıncından işçilerimizin savrulmasından dolayı yaralanmalar oldu. İç kanama, kırık bu tür risklere karşı gözlem altındalar" dedi.

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