Ankara Büyükşehir Belediyesinden yangınla ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yangına 111 araç ve 468 personelle müdahale edildiği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yangınla ilgili açıklama
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, İvedikköy Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde dün öğle saatlerinde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.

Yangınla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, atıl durumdaki lastiklerin bulunduğu alanda çıkan ve bölgedeki iş yerlerine sirayet eden yangını söndürme çalışmalarının itfaiye, AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerinden oluşan toplam 111 araç ve 468 personelle yoğun bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yangın mahalli toprak dökülmek suretiyle ve yoğun müdahaleler sonucunda hapsedilmiş, başka yerlere sirayeti engellenmiştir. Ortada kalan bölümde yangına müdahale yoğun bir şekilde devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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