Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Bağlı Şirketler Batıyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ABB iştiraklerinin Denetim Komisyonu tarafından denetlenmesini “ticari sır” diyerek engelledi ama şirketler Sayıştay perde arkasında yaşananları gün yüzüne çıkardı.

2022 yılına ilişkin Sayıştay tarafından hazırlanan raporlar önce ANFA'nın ticari hayatını sürdürmesinin imkânsız olduğu belirtti.

Sayıştay, öz kaynakları bakımından eksiye düşmüş olan ANFA için “Şirket likidite durum analizleri de gitgide kötüye gitmektedir” dedi ve 2022 yılı zararının 202 milyon TL gibi büyük boyuta ulaştığını belirtti.

Bir diğer şirket olan Başkent Ulaşım Ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin sermayesinin tamamının karşılıksız kaldığı ortaya çıktı.

BUGSAŞ'a ilişkin hazırlanan Sayıştay raporunda, şirketin kayıtlı ve ödenmiş sermayesinin 90 Milyon TL olduğu belirtilirken ABB’nin 2022 yılında şirketi 91 Milyon 109 Bin 373 TL zarar ettirildiği belirtilirken ABB’nin şirkete toplam zararı ise 293 Milyon 571 Bin 529 TL olarak kayda geçti.