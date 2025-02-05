Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Turabi Çamkıran için harekete geçti!

Soruşturma kapsamında Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"Genel Ahlakı Bozucu ve Kadınları Aşağılayıcı" İçerik İddiası

Edinilen bilgilere göre, Çamkıran’ın bir şarkı ve video klibindeki ifadelerin "genel ahlaka aykırı" ve "kadınları aşağılayıcı" nitelikte olduğu gerekçesiyle kamuoyunda tepki çekmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Soruşturma süreci devam ederken, Çamkıran’ın söz konusu içeriklere ilişkin nasıl bir savunma yapacağı merak konusu.