Ankara kulislerinde dikkat çeken iddia: PKK fesih kongresi için hazırlık yapıyor

Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre, terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısının ardından fesih kongresini toplamak üzere hazırlık yapıyor. Sürecin devlet yetkilileriyle de paylaşıldığı ve kararın iletildiği belirtiliyor.

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Ankara kulislerinde dikkat çeken iddia: PKK fesih kongresi için hazırlık yapıyor
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T24’ün aktardığına göre, örgüt Öcalan’ın çağrısına olumlu yanıt verdi ve bu çağrının ardından silah bırakma ve kendini feshetme yönünde karar aldı. Haberde, söz konusu kararın devlete resmi kanallardan bildirildiği de ifade edildi.

Arşiv görüntülerde, Öcalan’ın çağrısının okunduğu anlara dair kayıtlar ve İmralı heyetinin görüşmelerine ilişkin görüntüler öne çıkıyor. Öcalan’ın söz konusu çağrısında, “Kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

Öcalan’ın fesih kongresini bizzat yönetip yönetmeyeceğiyle ilgili sorulara ise yanıt haberde yer aldı. Öcalan’ın kongreye doğrudan katılmayacağı, ancak kamuoyuyla paylaşılacak kapsamlı bir mesaj ile sürece müdahil olacağı ifade edildi.

Haberde, AK Parti kaynaklarına silah bırakma sürecinin gecikmesinin bir krize yol açıp açmadığı da soruldu. Konuyla ilgili konuşan bir AK Partili kurmay, “Terör sorununun çözümünde geri adım atan veya ayak direyen taraf biz olmayacağız” dedi. Öcalan’ın süreci yönetmesine ilişkin bir kriz olup olmadığına dair ise, “Öcalan’ın iletişim ve çalışma özgürlüğüne dair talepleri ancak silah bırakma ve fesih kararının duyurulmasının ardından ele alınabilir” değerlendirmesi yapıldı.

DEM Parti kaynakları ise sürecin sağlıklı şekilde yürütüldüğünü belirtti. DEM Partili bir yetkili, “Bu süreç karşılıklı iyi niyet ve gereklilikler temelinde adımlarla ilerleyecek. Kamuoyunda pazarlık izlenimi yaratacak bir durum söz konusu değil” açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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