Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangında ihmal mi var? Alarm sistemi çalışmadı iddiası

Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi’nde bulunan 26 katlı Yaşamkent Valero Sitesi'nde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. 4. kattaki elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilen yangında 3,5 aylık bebek Aras, annesi Hüsniye Çelik Şahin ve güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya hayatını kaybetti.

Yangında 7’si itfaiye personeli olmak üzere toplam 39 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

“ALARM SİSTEMİ ÇALIŞMADI” İDDİASI

Yangına dair en dikkat çekici iddia, site sakinlerinden geldi. 11’inci katta oturan Serenay Yurdakul, olay sırasında dışarıda olduğunu belirterek, “Alarmla ilgili bir şey duymadım. İnsanlar yardım çığlıkları atıyordu, elimizden geleni yaptık” dedi.

Başka bir site sakini ise yangının çıktığı blokta alarm sisteminin çalışmadığını söyledi. Aynı site içindeki yan blokta oturanların kendi imkânlarıyla bir gün önce alarm sistemini kontrol ettirdiği ve aktif hale getirdiği öne sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedeni ve ihmal iddialarını araştırmak üzere soruşturma başlattı. Olayın ardından bina mühürlenirken, vatandaşların ne zaman dairelerine girebileceği henüz açıklanmadı.