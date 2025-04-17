Ankara’da dev uyuşturucu operasyonu: 525 kişi gözaltında!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ankara genelinde yürütülen "Narkokapan-Ankara" operasyonunun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, operasyon kapsamında 525 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını belirtti.

646 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ, 110’U ÇOCUK YAŞTA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçu kapsamında 646 şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.

Bu kişilerden 110’unun suç tarihinde 18 yaşını doldurmadığı, dolayısıyla suça sürüklenen çocuk statüsünde olduğu belirtildi. Ayrıca, 80 şüphelinin daha önce başka suçlardan tutuklu olduğu ve çeşitli cezaevlerinde bulunduğu bildirildi.

13 FARKLI İLDE DE TAKİP VAR

Şüphelilerin büyük bir kısmının Ankara’da ikamet ettiği ancak 13 farklı ilde yaşayan 13 kişi için de ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla işlem başlatıldığı aktarıldı.

Operasyonun yalnızca Ankara ile sınırlı kalmadığı, Türkiye genelinde koordineli bir şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemlerini sürdürüyor. Haklarında gözaltı kararı verilen 566 şüpheliden 525’inin yakalandığı, operasyonun devam ettiği belirtildi.