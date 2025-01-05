Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara-Niğde otoyolunda tır ve otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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Ankara-Niğde Otoyolu’nun Gölbaşı Hacılar mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, M.A.Ö. yönetimindeki 33 AJR 833 plakalı tır ile 07 S 0747 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobilde bulunan M.U. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan iki çocuk yaralandı. Yaralıların sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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