Ankara'da sahte belge soruşturması! 73 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik soruşturma düzenlendi. Soruşturma kapsamında 73 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 88 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ankara'da sahte belge soruşturması! 73 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara'da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte olarak üretilmiş elektronik imza çıkarmak suretiyle üniversite mezuniyet belgesi düzenleyerek, sürücü belgesi yazılı ve direksiyon sınav sonuçlarının değiştirilerek başarılı duruma getirildiği tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçları Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların bazı bayi ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve kimlik kartları kullanılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza üretiminde bulunulduğu ve kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı belirlendi.

Gazi Üniversitesi'nde 6 kişi adına hukuk fakültesi ve mühendislik fakültesi mezuniyetleri oluşturularak, YÖKSİS sistemlerine eklendiği, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ise 90 kişinin sürücü belgesi elektronik sınav sonuçlarının başarısız iken değiştirilerek başarılı duruma getirildiği, 21 kişinin ise sürücü belgesi direksiyon sınav sonuçlarının başarısız iken başarılı duruma getirildiği tespit edildi.

161 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 161 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik" "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "bilişim sistemine girme" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, 23 ilde eş zamanlı operasyonla 73 kişiyi gözaltına aldı.

Firari 88 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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