Kırşehir'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yoğun bakımdaki tedavileri süren 5 yaralının da hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kırşehir'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
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Dün Kırşehir'de feci bir trafik kazası meydana gelmişti. Mustafa H. yönetimindeki sera işçilerini taşıyan 40 ABF 071 plakalı minibüsle Mehmet D. idaresindeki 38 NP 337 ve Hüsnü Ç'nin kontrolündeki 19 TR 705 plakalı otomobiller çarpışmış, olay yerinde servisteki sera işçilerinden Irak uyruklu Rehal Ahmed Atwan, Sabreen Ali Muhammed ile 19 TR 705 plakalı otomobildeki Murat Adıyaman hayatını kaybetmiş, 21 kişi de yaralanmıştı.

İşçi servisi ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan ve Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan Irak uyruklu H.A.M, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Böylece zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Yoğun bakımdaki tedavileri süren 5 yaralının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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