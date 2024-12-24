Ankara'da sahte içki operasyonunda 40 milyon lira değerinde malzeme ele geçirildi!

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı kutlamalarının huzur ve güven ortamı içinde yapılması için uygulama gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, kentte yasa dışı yollarla sahte alkollü içki üretimi ve satışı yapanlara yönelik 17 operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı, 5 şüpheliye adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. 30 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.

Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan, 27 bin 300 litre etil alkol, 8 bin litre sahte şarap, 1800 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 350 sahte TADAB bandrolü, 60 alkollü içki yapımında kullanılabilecek aroma, 8 IBC tank, 3 alkol damıtma kazanı ile alkollü içki üretiminde kullanılan jeneratör ele geçirildi.

Ayrıca, alkollü içki satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerde 15 milyon idari para cezası uygulandı.