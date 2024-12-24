Bingöl'de 2 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü tutuklandı!
Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Yayınlanma:
Mustafa Ç. idaresindeki Cesur Bingöl firmasına ait 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsünün dün gece saatlerinde Erzurum-Bingöl kara yolunun Kümbet köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildiği, pratisyen hekim Osman Zeki (24) ve eşi öğretmen Emine Tuncel'in (26) hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü jandarmadaki işlemlerin ardından Karlıova Adliyesine sevk edildi.
Mustafa Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.