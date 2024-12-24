Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili önemli açıklama!

Antalya'daki hastanede tedavisi süren sanatçı Ferdi Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sude İnak Sude İnak
Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili önemli açıklama!
Yayınlanma:

Medical Park Antalya Hastanesi'nde kulak burun boğaz doktorları tarafından sinüs ameliyatı yapılan sanatçının tedavisi sürüyor.

Tayfur'un aynı zamanda yeğeni olan basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ferdi Tayfur'un sağlık durumu iyi olup, tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna götürülmüştü.

Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti. 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'ya sevk edilen Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınmış, burada ameliyat edilmişti.

Üniversiteli öğrencilere part time çalışma fırsatıÜniversiteli öğrencilere part time çalışma fırsatıGündem
gündem ferdi tayfur
Günün Manşetleri
2025 asgari ücreti belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Doğu Perinçek'ten dikkat çeken asgari ücret yorumu!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den asgari ücret açıklaması
Muğla'daki helikopter kazasıyla ilgili yeni gelişme
"Vefat sayısının 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz"
Balıkesir'deki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu
Çevreyi kirletenlere rekor cezalar
Gazze'de can kaybı 45 bin 338’e yükseldi
Cuma günü bu illere lapa lapa kar yağacak!
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 11 şehre uyarı Meteoroloji’den 11 şehre uyarı
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevabı Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevabı
Cuma günü bu illere lapa lapa kar yağacak! Cuma günü bu illere lapa lapa kar yağacak!
İhtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu: İhtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu:
2025 asgari ücreti belli oldu 2025 asgari ücreti belli oldu