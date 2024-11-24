Ankara'da sahte kredi çetesine operasyon! 7 şüpheli tutuklandı

Ankara'da sahte kredi çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Mağdurları 5 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ankara'da sahte kredi çetesine operasyon! 7 şüpheli tutuklandı
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Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Ankara'da sahte kredi çetesine yönelik önemli bir operasyona imza atıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından, sosyal medya hesaplarından yaptıkları tanıtımlarla bankalardan kredi alamayan kişilere ulaşarak kredi kartı hesap bilgilerini isteyen ve limitlerini artırarak 5 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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