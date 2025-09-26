Ankara’da siber tehditlere karşı 4 ilde eş zamanlı operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından siber tehditleri tespit ve önleme amacıyla ortak bir çalışma yürütüldü.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan tespitlerde, vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla yasa dışı olarak kullanılan “Sowix” isimli sorgu sisteminin devreye alındığı belirlendi.

‘7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu’na muhalefet’, ‘Kişisel verileri ele geçirmek veya yaymak’ ve ‘Bilişim sistemlerine girme’ suçları kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda, 3’ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 4 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.