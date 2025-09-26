Yalova adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 can kaybı, 1 yaralı
Yalova'da adliye önünde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken yakalandı.
Alınan bilgilere göre, saat 10.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Yalova Adliyesi önünde silahlı saldırı meydana geldi. Olay yerinde bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi bacağından yaralandı.
Saldırgan, olayın ardından kaçtı ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Bahçesi'ne sığındı. Polis ekiplerinin operasyonu sonucunda saldırgan yakalandı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili titiz bir soruşturma başlattı. Ölen şahsın kimliği tespit edilmeye çalışılırken, saldırının nedeniyle ilgili araştırmalar devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı