Dışişleri teşkilatına yönelik FETÖ/PDY soruşturması: 10 şüpheli için eş zamanlı operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dışişleri teşkilatına yönelik FETÖ/PDY soruşturması: 10 şüpheli için eş zamanlı operasyon
Yayınlanma:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerinin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, haklarında operasyonel ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar bulunan 4’ü aktif, 6’sı ihraç olmak üzere toplam 10 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde, 26 Eylül 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevk işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam edildiği bildirildi.

Çete vahşeti: İşkence ve cinayet anları canlı yayınlandıÇete vahşeti: İşkence ve cinayet anları canlı yayınlandıDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

fetö operasyon
Günün Manşetleri
Dışişleri teşkilatına yönelik FETÖ/PDY soruşturması
Cemil Tugay, Gökan Zeybek’e yanıt verdi
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
1,5 milyarlık uyuşturucu ele geçirildi!
“SGK’ya olan borçlarınızı ödeyin yeter”
Marmara’da kuvvetli fırtına bekleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray’da
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizm sektörü temsilcileriyle buluştu
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
İsrail Yemen’in başkentini vurdu!
Çok Okunanlar
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları
Arabesk müziğin sevilen ismi güllü hayatını kaybetti: Feci kaza! Arabesk müziğin sevilen ismi güllü hayatını kaybetti: Feci kaza!
Benzine ve motorine zam var mı? 26 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları Benzine ve motorine zam var mı? 26 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları
Kandilli Rasathanesi son dakika: 26 Eylül 2025 güncel deprem listesi Kandilli Rasathanesi son dakika: 26 Eylül 2025 güncel deprem listesi