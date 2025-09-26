Çete vahşeti: İşkence ve cinayet anları canlı yayınlandı

Yetkililere göre işkence ve cinayet anları, en az 45 kişinin bulunduğu özel bir hesapta canlı olarak izlendi. Çete lideri, 23 yaşındaki Perulu “J” veya “Julito” olarak bilinen ve hakkında yakalama kararı bulunan kişi, yayın sırasında şu sözleri söyledi...

Bu mesaj, örgüt içinde olası hainleri caydırmak amacıyla örnek bir ceza olarak tasarlanmıştı.

Otopsiler, gençlerin maruz kaldığı vahşeti gözler önüne serdi. 15 yaşındaki Lara, boğazından bıçaklanmadan önce ağır işkence ve uzuv kesme işlemlerine maruz kaldı. Brenda ve Morena’nın kafatasları parçalandı. Saldırganların uyguladığı şiddet, çeteye karşı gelmeyi düşünecekleri kişiler için adeta bir korkutma ritüeline dönüştürüldü.

Çarşamba günü Buenos Aires polisi, cesetleri bir evde buldu ve olay yerinde iki şüpheliyi gözaltına aldı. Toplamda dört kişi tutuklanırken, dört kişi de soruşturma kapsamında. Yapılan aramalarda yetkililer, büyük miktarda paketlenmiş gıda ve düşük kupürlü banknot demetleri buldu; bu bulgular, örgütlü bir uyuşturucu ağı ihtimalini güçlendirdi.

Toplumsal Tepki

Cinayetin vahşeti, sokaklarda hızla karşılık buldu. Binlerce kadın, “Bizi öldürmeyi bırakın” sloganıyla Córdoba, Mendoza, Rosario ve La Plata gibi 10’dan fazla şehirde yürüyüş gerçekleştirdi. Protestoların merkezi ise başkent Buenos Aires’teki Plaza Flores oldu.

Ülkede yıllardır toplumsal cinsiyet temelli şiddeti gündeme taşıyan “Ni Una Menos” hareketi, bu eylemlerin başlıca örgütleyicisi olarak öne çıktı.

