Kandilli Rasathanesi son dakika: 26 Eylül 2025 güncel deprem listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son dakika deprem verileri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu?” sorularına yanıt arıyor.

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

İşte 26 Eylül 2025 AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem kayıtları…

Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaçışta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

26-09-2025 07:25:34 - 2.2 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 7.02

deprem
