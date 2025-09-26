Tarihi keşif: Ani’de yıllar sonra gün yüzüne çıktı

Kars’taki Ani Ören Yeri’nde yürütülen kazılarda yeni bir Selçuklu kümbeti gün yüzüne çıkarıldı.

Yağmur Biçen Kaplan
Daha önceki sezonlarda sekizgen gövdeli bir kümbet kalıntısı, sandukalı mezarlar ve akıt tipi mezar odaları ortaya çıkarılmıştı. 2025 yılı kazılarında ise tuğladan kare gövdeli yeni bir kümbete ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda keşfi duyurdu:

“Anadolu’da Türk-İslam tarihimizin izlerini sürmeye devam ediyoruz! Ani kazıları tarihimize dair yepyeni kapılar aralıyor... Selçukluların Anadolu’daki ilk izlerinden biri daha gün ışığına kavuştu! Ani Ören Yeri’nde devam eden kazılarda yeni bir Selçuklu kümbeti bulundu. Anadolu’daki ilk Türk-İslam mezarlığı olarak kabul edilen Ani Selçuklu Mezarlığı’nda ortaya çıkarılan bu kümbet, Anadolu’daki Türk-İslam devrine ait ilk kümbet olma ihtimaliyle büyük önem taşıyor. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere emeği geçen tüm bilim insanlarına teşekkür ediyorum.”
Selçuklu Geleneğini Yaşatıyor

Ani Ören Yeri’nde ortaya çıkarılan kümbetin tuğla gövdeli olması, Büyük Selçuklu mezar mimarisinin Anadolu öncesi coğrafyalardaki geleneğini devam ettirdiğini gösteriyor. Uzmanlar, bu kümbetin Anadolu’daki Türk-İslam dönemine ait ilk kümbet olma olasılığını vurguluyor. Kümbet ve çevresindeki arkeolojik kazı çalışmaları ise hâlen devam ediyor.

