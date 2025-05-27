Ankara'da terör operasyonu: FETÖ ve DEAŞ'a eş zamanlı baskın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik önemli bulgular elde edildi.

Şüphelilerin, örgütün sivil imamlarıyla kontörlü sabit hatlar üzerinden iletişim kurduğu belirlendi. Ankara genelinde büfe, bakkal ve market gibi umuma açık işletmelerdeki sabit hatlar üzerinden haberleşme sağladıkları tespit edilen 12 eski askerin gözaltına alınmasına karar verildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında 2 albay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş bulunuyor.

DEAŞ’A AİT DİJİTAL KAYITLAR ŞÜPHELİLERİ DEŞİFRE ETTİ

DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik geçmişte gerçekleştirilen soruşturmalardan elde edilen dijital materyallerin incelenmesiyle 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin, örgütsel mesajlaşma uygulamaları üzerinden DEAŞ mensuplarıyla haberleştikleri ve dijital kayıtlarda örgütle bağlantılı içeriklerin bulunduğu tespit edildi.

Toplam 18 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararlarının uygulanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ankara merkezli olarak başlatılan operasyonlar, 7 ilde eş zamanlı olarak devam ediyor.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.