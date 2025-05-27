Siber suç operasyonunda büyük darbe: 74 tutuklama, 46 ilde eş zamanlı baskın

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında yasa dışı bahis çeteleri, çevrim içi çocuk istismarı şüphelileri ve dolandırıcılık şebekelerinin de bulunduğu 171 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, bunlardan 74’ünün tutuklandığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Siber suç operasyonunda büyük darbe: 74 tutuklama, 46 ilde eş zamanlı baskın
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Bursa, Diyarbakır, Giresun ve Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 46 ilde geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlar kapsamında, sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla “yüksek kazanç”, “düşük faizli kredi” ve “uygun fiyatlı ürün satışı” gibi vaatlerle vatandaşları dolandıran çetelerin izine ulaşıldı.

YASA DIŞI BAHİS VE SAHTE EVRAK DÜZENLEMESİ

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağladıkları, bahis oynattıkları ve para transferinde aracılık ettikleri tespit edildi.

Ayrıca yasa dışı platformlarda “canlı destek” personeli temin ettikleri, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının sistemlerine yetkisiz erişerek sahte belgeler ürettikleri belirlendi. Şüphelilerin bazı vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına da erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri ifade edildi.

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılar; bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim sistemine girme, engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, suç örgütü kurma ve yönetme gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya.

Gözaltına alınan 171 kişiden 74’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, bilgisayar donanımı, cep telefonu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamasında, “Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle peşindeyiz.” ifadelerini kullandı.

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