Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı
Son Güncelleme:

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada silahlı terör örgütü PKK/KCK içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün sözde "gençlik yapılanması" içerisinde "Demokratik Öğrenci Meclisi" altında eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 19 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüyor.

Yıllık enflasyon belli oldu! İşte o rakam...Yıllık enflasyon belli oldu! İşte o rakam...Ekonomi
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları kaç TL? 5 Mart altın fiyatları...Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları kaç TL? 5 Mart altın fiyatları...Ekonomi
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor! 5 mart hava durumu...Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor! 5 mart hava durumu...Hava Durumu
# ankara # pkk
Çok Okunanlar
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı! Bu bölgeye dikkat!
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı! Bu bölgeye dikkat!
Yunanistan'a ikinci harita şoku
Yunanistan'a ikinci harita şoku
Almanya’da hastanede rehine alarmı
Almanya’da hastanede rehine alarmı
Kocaeli'de silahlı kavga! 4 yaralı var!
Kocaeli'de silahlı kavga! 4 yaralı var!
İsrail casusları yakalandı!
İsrail casusları yakalandı!
Öne Çıkanlar Hamas ve İsrail Heyetleri ateşkes görüşmeleri için Kahire'de│Gün Ortası - Yeşim Eryılmaz #canlı Hamas ve İsrail Heyetleri ateşkes görüşmeleri için Kahire'de│Gün Ortası - Yeşim Eryılmaz #canlı İsrail'in Maliye Bakanı ABD'yi suçladı: Bizi bölmeye çalışıyorlar! İsrail'in Maliye Bakanı ABD'yi suçladı: Bizi bölmeye çalışıyorlar!