Ankara'da yarın bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak

Ankara'nın çeşitli bölgelerinde, yarın düzenlenecek özel bir etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Etkinlik nedeniyle, başkentteki ulaşımda önemli değişiklikler yaşanacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah 05.00 itibariyle Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasındaki bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca, bu güzergahla bağlantılı olan yan yolların büyük bölümü de trafiğe kapanacak.

Tren Garı Kavşağı ile bağlantılı olan ve tren garının yan varyantları, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan yollar, Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yollar, üst ve alt geçitler hariç olmak üzere geçici olarak kapalı olacak. Bu düzenlemeler, etkinlik sona erene kadar devam edecek.

Eğer ihtiyaç duyulursa, Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasındaki bölümü de çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.