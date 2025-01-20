Fethiye'de kargo aracı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kargo aracı ile otomobil çarpıştı. Çamköy Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında yaşanan kazada 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mürsel Ç. idaresindeki 64 ACP 955 plakalı kargo aracı, Duygu E. yönetimindeki 48 DE 835 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, kaza sırasında 2'si çocuk 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Fethiye – Çamköy yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe açıldı.