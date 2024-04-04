Ankara'daki yangında 5 gözaltı

Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangınla ilgili soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınana kişilerin yangına sebebiyet verdiklerinin değerlendirildiği belirtildi.

Ankara'da Yenimahalle'de bulunan Hurdacılar Sitesi'nde meydana gelen yangınlar ilgili soruşturma başlatıldı.



16 saat havadan ve karadan yapılan müdahale sonrası kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözalatına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli şahıslar hakkındaki gözaltı işlemlerinin yangına sebebiyet verdikleri değerlendirmesiyle yapıldığını açıkladı.



Başsavcılık soruşturmanın titizlikle devam ettiğini de ifade etti.