Metro şantiyesinde yangın çıktı!

Yangın, Kocaeli'de Darıca ve Gebze arasında hizmet verecek metronun durak şantiyesinde meydana geldi.

Metro şantiyesinde yangın çıktı!
Editör: Yağmur Biçen
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Yangın, Kocaeli'de Darıca ve Gebze arasında hizmet verecek metronun durak şantiyesinde meydana geldi.

Darıca ve Gebze arasında hizmet verecek 12 duraklı metro projesinde çalışmalar  devam ederken metronun Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin durak şantiyesinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Duman sebebiyle göz gözü görmezken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kocaeli # yangın
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