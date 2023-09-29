Antalya Altın Portakal Film Festivali İptal Edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini açıkladı.

Antalya Altın Portakal Film Festivali İptal Edildi
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu.

FETÖ ve PKK bağı gerekçesiyle kamuyla ilişkisi kesilen KHK'lıları anlatan Kanun Hükmü Belgeselinin Altın Portakal Film Festivali'nin Belgesel seçkisinde yer alması tartışmalara yol açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı festivalden "FETÖ propagandasına alet olmayacağız" diyerek çekildiğini açıkladı. 

Altın Portakal Film Festivali İptal Oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Altın Portakal Film Festivali'yle ilgili açıklama geldi. Bu sene 60.'sı düzenlenecek olan festivalin iptal edildiğini duyuran Böcek, "Antalya Altın Portakal Film Festivali'mizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum." ifadelerini kullandı.

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