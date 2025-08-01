Antalya’da hemşire eşini satırla öldüren sanık hakim karşısında: “Çok pişmanım”

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hemşire Sevcan Demir Sakman’ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Halil Can Sakman, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Halil Can Sakman savunmasında, eşinin ailesinin rızası olmadığı için Hatay’dan Antalya’ya geldiklerini söyledi. Eşiyle sık sık ekonomik sorunlar nedeniyle tartıştıklarını anlatan Sakman, olay günü psikiyatri ilacı ve alkol aldığını belirtti. Olay sırasında eşinin kendisine saldırdığını iddia eden Sakman, “Bıçakladığını ve boğazımı kestiğini düşündüm. Savunma içgüdüsüyle mutfaktan aldığım satırla kendisini öldürdüm. Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım.” dedi.

Sanık, olay sonrası kaçmadığını, aradığı kişilerin polise haber verdiğini ve kapıyı kendisinin açtığını ifade etti.

ANNE VE BABADAN AĞIR SUÇLAMA

Maktulün annesi Havva Ünal, olaydan bir gün önce kızının evine gittiğini ve evi temizlediğini belirterek, o gün evde satır olmadığını söyledi. Ünal, “Sanıktan şikayetçiyim, kızımı öldürdü bir de suçlamaya çalışıyor. Şimdi kızım yok, böyle konuşamaz.” diyerek sanığın cinayeti planladığını ileri sürdü.

Baba Güney Demir ise, kızının evliliğine baştan beri karşı olduklarını dile getirerek, “25 yıllık kızımı 5 dakikada nasıl katlettin. Kaç defa kızımı almaya çalıştım ama sürekli kızımın yanındaydı, rahatça kızımla konuşamıyordum. Onun yüzünden kızım işini bıraktı, gizlice Antalya’ya geldi. Kızım evlendiğinden beri hiç mutlu değildi. Canice, canavar gibi kızımı katletti, en ağır cezayı almasını istiyorum.” dedi.

“YARDIM ÇIĞLIKLARINI DUYDUM”

Tanık Mehmet A, sanığın alt komşusu olduğunu belirterek çiftin sürekli kavga ettiğini anlattı. Olay günü maktulün yardım çığlıklarını duyduğunu söyleyen Mehmet A, “Balkona çıktığımda ikisi sonra konuşmaya başladı. Dışarıya çıktılar ve konuşuyorlardı. İşim olduğu için evden çıktım, geri geldiğimde binanın önünde polisler vardı.” dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan maktulün babası Güney Demir, “Adalete güveniyorum, sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum, inşallah içeriden çıkamaz. Artık Sevcanlar, kızlarımız ölmesin istiyorum.” dedi.

“CİNAYET TASNİF EDİLMİŞ, SATIR ÖNCEDEN ALINMIŞ”

Maktulün avukatı Dilara Akdeşir, cinayetin eşe karşı işlenmesinin ötesinde tasarlanarak gerçekleştirildiğini savunarak, sanığın olaydan önce satır aldığını ve bunun cinayetin planlı olduğuna işaret ettiğini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Antalya’nın Kepez ilçesi Gazi Mahallesi’nde 9 Mart 2025 tarihinde, özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman ile eşi Halit Can Sakman arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Halit Can Sakman eşini bıçak ve satırla öldürmüştü. Olayda kendisi de yaralanan Sakman, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.