Adana’da otobüsün gizli bölmesinden 990 elektronik sigara çıktı! Sürücü gözaltında

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda durdurulan bir yolcu otobüsünün zeminine saklanan 990 elektronik sigara ve 340 sigara kiti ele geçirildi. Polis ekipleri otobüs sürücüsünü gözaltına aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana’da otobüsün gizli bölmesinden 990 elektronik sigara çıktı! Sürücü gözaltında
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde bulunan uygulama noktasında gerçekleştirdikleri denetimde bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan kontroller sırasında, otobüsün zemin kısmında oluşturulmuş gizli bir bölme fark edildi. Ekiplerin detaylı incelemesi sonucu bu gizli bölmede gümrük kaçağı 990 elektronik sigara ile 340 sigara kiti bulundu.  

Olayla ilgili olarak otobüsün sürücüsü gözaltına alındı. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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