Adana’da otobüsün gizli bölmesinden 990 elektronik sigara çıktı! Sürücü gözaltında

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde bulunan uygulama noktasında gerçekleştirdikleri denetimde bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan kontroller sırasında, otobüsün zemin kısmında oluşturulmuş gizli bir bölme fark edildi. Ekiplerin detaylı incelemesi sonucu bu gizli bölmede gümrük kaçağı 990 elektronik sigara ile 340 sigara kiti bulundu.

Olayla ilgili olarak otobüsün sürücüsü gözaltına alındı.