Antalya’da rüşvet soruşturması: İlker Arslan teslim oldu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Arslan’ın Antalya’da teslim olduğu öğrenildi.

Antalya’da rüşvet soruşturması: İlker Arslan teslim oldu
Yayınlanma:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Arslan’ın Ankara’da olduğu belirlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince kolluk birimine davet edilen Arslan, bir süre sonra cep telefonunu kapatarak kayıplara karıştı. Bunun üzerine hakkında yakalama emri düzenlendi. Arslan, Antalya’da teslim oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında adı geçiyor

Geçen temmuz ayında, dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın adı geçti.

Arslan’ın, iş insanı F.A. aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği öne sürülürken, F.A.’nın Arslan ve ailesine para transferi yaptığı, eşinin geçmişte F.A.’ya ait şirketlerde SGK kaydı bulunduğu ve maaş ödemesi aldığı tespit edildi.

Öte yandan, İlker Arslan’ın şahsi aracının Niğde otoyolunda yüksek hızla ilerlediği belirlenmiş, ekipler aracın takibi sonucunda durdurmuştu. Araçtan çıkan Arslan’ın kardeşi, suçluyu kayırmaktan gözaltına alındı.

RÜŞVET teslim olma
