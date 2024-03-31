Antalya'da şiddetli deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'da şiddetli bir deprem meydana geldi.

Antalya'da şiddetli deprem!
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı açıklamada Antalya'nın Kaş ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, deprem 15 Km derinlikte meydana geldi. Depremin saati ise 13:38 olarak kaydedildi.

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