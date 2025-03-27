Apple’a rekabet soruşturması! Fiyatlara müdahale mi etti?

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Apple’ın bilgisayar, tablet, cep telefonu, kulaklık ve aksesuar gibi ürünlerin satışında yeniden satıcılarının fiyatlarını belirleyerek "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u" ihlal edip etmediğine dair yapılan ön inceleme tamamlandı. Yerinde incelemeler sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, Apple’ın fiyatları ve kampanya koşullarını belirleyip belirlemediği, geri alım pazarında faaliyet gösteren firmalarla fiyat koordinasyonu yapıp yapmadığının tespit edilmesi amacıyla soruşturma açıldı.

Bu kapsamda, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi’nin yanı sıra Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret AŞ, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. AŞ hakkında resmi inceleme başlatıldı.

Ancak Rekabet Kurulu, bu soruşturmanın ilgili şirketlerin kanunu ihlal ettiği ya da kesin olarak yaptırıma çarptırılacağı anlamına gelmediğini belirtti. Süreç, soruşturma kapsamında elde edilecek delillere göre şekillenecek.