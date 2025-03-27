TÜİK Şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı: İşsizlik oranında düşüş!

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 15 yaş ve üzeri kişilerde işsiz sayısı 95 bin kişi azalarak 2 milyon 886 bine düştü. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalma ile yüzde 8,2 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7 olurken, kadınlarda yüzde 11,0 olarak ölçüldü.

İSTİHDAMDA GERİLEME YAŞANDI

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilen kişi sayısı Şubat ayında 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bine düştü. İstihdam oranı 0,3 puanlık düşüşle yüzde 48,8 seviyesine geriledi. Cinsiyet bazında bakıldığında erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,0 olurken, kadınlarda yüzde 31,9 olarak belirlendi.

Şubat ayında işgücüne katılım oranında da azalma gözlendi. İşgücü, bir önceki aya göre 244 bin kişi azalarak 35 milyon 200 bin kişi oldu. İşgücüne katılım oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 53,2 seviyesine geriledi. Erkeklerde bu oran yüzde 70,8 olurken, kadınlarda yüzde 35,9 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİK ORANINDA ARTIŞ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 15,0’e yükseldi. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,8 olurken, genç kadınlarda ise yüzde 22,7’ye ulaştı.

Şubat ayında istihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi değişmeyerek 43,4 saat olarak kaldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 28,4 oldu.