Mustafa Sarıgül duyurdu! Ümit Özdağ açlık grevine başlayacak

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. Sarıgül, Özdağ’ın sürecin bu şekilde devam etmesi halinde bayramdan sonra açlık grevine başlayacağını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mustafa Sarıgül duyurdu! Ümit Özdağ açlık grevine başlayacak
Yayınlanma:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a götürülerek tutuklanmıştı. Özdağ’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret eden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, görüşmenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarıgül, Özdağ’ın kendisine süreçle ilgili büyük bir tepki gösterdiğini belirterek, "Bu böyle giderse bayramdan sonra açlık grevine başlayacağım. Artık vücudumla protesto edeceğim yasaları" dediğini aktardı.

Sarıgül, Özdağ'ın açlık grevi kararına ilişkin ifadelerini şu sözlerle aktardı:

"Ben artık tahammül edemiyorum. Bugünden itibaren kantinden yemek almayacağım, Bakanlığın verdiği yemekleri yemeyeceğim. Bu böyle devam ederse bayramdan sonra açlık grevine başlayacağım. Artık yasaları bedenimle protesto edeceğim."

9 Günlük tatilde bankalar çalışacak mı? Özel ve devlet bankaları için detaylar9 Günlük tatilde bankalar çalışacak mı? Özel ve devlet bankaları için detaylarYurt
ümit özdağ
Günün Manşetleri
18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı!
Apple’a rekabet soruşturması!
TÜİK Şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
Ümit Özdağ açlık grevine başlayacak
Uludağ'da korkutan yangın!
Kartalkaya'daki yangınla ilgili 6 kişi daha tutuklandı
9 eski kamu görevlisi hakkında dava açıldı
Uludağ'da otelde yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
İBB Başkanvekili belli oldu!
Çok Okunanlar
Akaryakıta bir zam daha geldi Akaryakıta bir zam daha geldi
Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı: 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor!
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Uludağ'da otelde yangın Uludağ'da otelde yangın
Bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi! Bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi!