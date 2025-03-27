Mustafa Sarıgül duyurdu! Ümit Özdağ açlık grevine başlayacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a götürülerek tutuklanmıştı. Özdağ’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret eden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, görüşmenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarıgül, Özdağ’ın kendisine süreçle ilgili büyük bir tepki gösterdiğini belirterek, "Bu böyle giderse bayramdan sonra açlık grevine başlayacağım. Artık vücudumla protesto edeceğim yasaları" dediğini aktardı.

Sarıgül, Özdağ'ın açlık grevi kararına ilişkin ifadelerini şu sözlerle aktardı:

"Ben artık tahammül edemiyorum. Bugünden itibaren kantinden yemek almayacağım, Bakanlığın verdiği yemekleri yemeyeceğim. Bu böyle devam ederse bayramdan sonra açlık grevine başlayacağım. Artık yasaları bedenimle protesto edeceğim."