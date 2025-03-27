9 Günlük tatilde bankalar çalışacak mı? Özel ve devlet bankaları için detaylar

Ramazan Bayramı tatili süresince bankaların çalışma durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte bankaların açık olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı tatilinde bankalar açık mı, yoksa kapalı mı olacak?

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
9 Günlük tatilde bankalar çalışacak mı? Özel ve devlet bankaları için detaylar
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Resmi takvime göre, Ramazan Bayramı'nın 1, 2 ve 3. günleri olan 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında tüm bankalar kapalı olacak.

Devlet bankaları, 2 - 3 - 4 Nisan tarihlerinde de kapalı kalacak. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankalarının 9 gün boyunca hizmet vermemesi beklenirken, özel bankaların çalışma durumu farklılık gösterebilir.

Garanti BBVA, İş Bankası, QNB Finansbank gibi özel bankaların çarşamba, perşembe ve cuma günleri (2-4 Nisan) açık olması bekleniyor. Ancak müşterilerin, bankalarının resmi duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

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