Arabesk müziğin sevilen ismi güllü hayatını kaybetti: Feci kaza!

Arabesk ve fantezi müziğin sevilen isimlerinden Güllü, elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi sanatçının oğlu Tuğberk sosyal medya hesabından duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Arabesk müziğin sevilen ismi güllü hayatını kaybetti: Feci kaza!
Yayınlanma:

Güllü’nün oğlu Tuğberk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun.”


GÜLLÜ KİMDİR?

Gerçek adıyla Güllü, 1973 yılında İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. Henüz 15 yaşındayken, 1988 yılında düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahne hayatına başladı.

1990’larda söylediği Roman havalarıyla geniş kitlelerce tanındı ve büyük bir ün kazandı. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuk annesi olan Güllü, 2000 yılında boşandıktan sonra yeniden müzik kariyerine dönerek sahnelere çıktı.

İstanbul'da korkunç iddia: Otizmli çocuklara işkence edildi, bir kişi hayatını kaybettiİstanbul'da korkunç iddia: Otizmli çocuklara işkence edildi, bir kişi hayatını kaybettiYurt
şarkıcı hayatını kaybetti
Günün Manşetleri
Cemil Tugay, Gökan Zeybek’e yanıt verdi
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
1,5 milyarlık uyuşturucu ele geçirildi!
“SGK’ya olan borçlarınızı ödeyin yeter”
Marmara’da kuvvetli fırtına bekleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray’da
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizm sektörü temsilcileriyle buluştu
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
İsrail Yemen’in başkentini vurdu!
Gazze’de son 24 saatte büyük kayıp
Çok Okunanlar
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Arabesk müziğin sevilen ismi güllü hayatını kaybetti: Feci kaza! Arabesk müziğin sevilen ismi güllü hayatını kaybetti: Feci kaza!
Benzine ve motorine zam var mı? 26 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları Benzine ve motorine zam var mı? 26 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları
İstanbul'da korkunç iddia: Otizmli çocuklara işkence edildi, bir kişi hayatını kaybetti İstanbul'da korkunç iddia: Otizmli çocuklara işkence edildi, bir kişi hayatını kaybetti
Kandilli Rasathanesi son dakika: 26 Eylül 2025 güncel deprem listesi Kandilli Rasathanesi son dakika: 26 Eylül 2025 güncel deprem listesi