Arabesk müziğin sevilen ismi güllü hayatını kaybetti: Feci kaza!

Güllü’nün oğlu Tuğberk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun.”



GÜLLÜ KİMDİR?

Gerçek adıyla Güllü, 1973 yılında İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. Henüz 15 yaşındayken, 1988 yılında düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahne hayatına başladı.

1990’larda söylediği Roman havalarıyla geniş kitlelerce tanındı ve büyük bir ün kazandı. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuk annesi olan Güllü, 2000 yılında boşandıktan sonra yeniden müzik kariyerine dönerek sahnelere çıktı.