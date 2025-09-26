İstanbul'da korkunç iddia: Otizmli çocuklara işkence edildi, bir kişi hayatını kaybetti

Merkezde kalan 9 yaşındaki engelli bir çocuğun ailesi, 22 Kasım 2024’te çocuklarının vücudunda darp, ısırık ve yanık izleri gördü. Ailenin şikâyeti sonrası başlatılan incelemelerde bir engellinin de şüpheli şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, skandalın boyutlarını gözler önüne serdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından incelenen üç aylık kamera kayıtları sonucunda hazırlanan raporda, 62 engelli çocuk ve yetişkinin kaldığı merkezde 100’ün üzerinde ihmal ve istismar vakası tespit edildi.



ÇIPLAK DOLAŞTILAR, TEMİZLİK YAPILMADI

Raporda, engelli çocukların ve yetişkinlerin çıplak şekilde dolaştıkları, birbirlerinin özel bölgelerine dokundukları, kıyafetlerinin kirli, yırtık ve bedenlerine uygun olmadığı, kişisel temizliklerinin yapılmadığı belirtildi. Çoğu engelli bireyin vücut kitle indeksinin çok düşük olduğu da kayda geçti.



DIŞKI VE İDRAR SKANDALI

Kamera kayıtlarına göre, engellilerin sıklıkla dışkı ve idrarlarını ortak alanlara yaptığı, bu alanların uzun süre temizlenmediği ve dışkıların diğer engelliler tarafından yenildiği ortaya çıktı. Bazı engellilerin kıyafetlerinin dışkı bulaşmış halde uzun saatler bekletildiği görüldü.



KOVADAN SU İÇTİLER, YERDE YATIRILDILAR

Raporda, düzenli banyo kullanımının olmadığı, engellilerin çıplak ayakla dolaştıkları, yerde uyudukları ve tavandan akan suyu kovadan içmek zorunda kaldıkları ifade edildi. Ayrıca ara öğünlerin verilmediği, yemeklerin eşit dağıtılmadığı, bazı engellilerin sadece çorba ile yetindiği belirtildi.



ÇÖPLERDEN YEMEK YEDİLER

Yere düşen yemeklerin tabaklara geri konulduğu, engellilerin yerden yemek yemelerine göz yumulduğu, sandalye eksikliği nedeniyle bazılarının yerde yemek yediği, hatta çöpleri karıştırdıkları kaydedildi.



ÇALIŞANLARDAN ŞİDDET VE İSTİSMAR

Raporda, personellerin engelli bireyleri tokatladığı, tekmelediği, sürüklediği ve hatta tükürdüğü görüntülere yer verildi. Bir bakım personelinin korku maskesi takarak engellileri korkuttuğu ve bu sırada video çekildiği de belgelendi.



ŞÜPHELİ ÖLÜM: UĞUR Y.

22 Kasım 2024’te engelli birey Uğur Y.’nin dövülerek odaya sokulduğu, odaya ip götürüldüğü ve saatler sonra 112 ekiplerince cansız şekilde çıkarıldığı kaydedildi. Bu ölümün ardından soruşturmanın kapsamı genişletildi.