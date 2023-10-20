Arabulucu Kiracı ve Ev Sahibi Arasındaki Sorunları Çözebiliyor mu?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ekim ayının ilk günlerinde kira anlaşmazlıklarının çözümü için 30 bini aşkın başvurunun 2 bin 817'sin anlaşma ile sonuçlandığını, 2 bin 157'sinin anlaşamadığını açıklamıştı. Ev sahipleri enflasyon karşısında aldığı kiranın erimemesi için zam üstüne zam yapıyor. Kiracılar ise ya hukuk yoluna başvuruyor ya da kira zammını kabul etmek durumunda kalıyor.

Ev sahibi, "oğlum gelecek evi tahliye et" ya da "kira zammını kabul et" dedi. 7 bin 500 liralık maaş ile geçinen çaresiz emekli yüksek zammı mecburen kabul etti. 2 bin 500 lira olan kira 12 bin liraya yükseldi.