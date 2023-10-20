Arabulucu Kiracı ve Ev Sahibi Arasındaki Sorunları Çözebiliyor mu?

Ev sahibi ve kiracılar arasında artan anlaşmazlıklar mahkemelerin iş yükünü artırınca 1 Eylül itibarıyla zorunlu arabuluculuk dönemi başlatılmıştı. Hukukçular kira anlaşmazlıklarında arabulucuya giden tarafların yarı yarıya uzlaşma sağlandığını belirtiyor.

Editör: Şevval İskender
Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ekim ayının ilk günlerinde kira anlaşmazlıklarının çözümü için 30 bini aşkın başvurunun 2 bin 817'sin anlaşma ile sonuçlandığını, 2 bin 157'sinin anlaşamadığını açıklamıştı. Ev sahipleri enflasyon karşısında aldığı kiranın erimemesi için zam üstüne zam yapıyor. Kiracılar ise ya hukuk yoluna başvuruyor ya da kira zammını kabul etmek durumunda kalıyor.

Ev sahibi, "oğlum gelecek evi tahliye et" ya da "kira zammını kabul et" dedi. 7 bin 500 liralık maaş ile geçinen çaresiz emekli yüksek zammı mecburen kabul etti. 2 bin 500 lira olan kira 12 bin liraya yükseldi.

Özel Halk Otobüslerinde Ücretsiz Kartlar GeçmeyecekÖzel Halk Otobüslerinde Ücretsiz Kartlar GeçmeyecekGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kiracılar # arabulucu # ev sahibi
Çok Okunanlar
İzmir'de Deprem Oldu!
İzmir'de Deprem Oldu!
Ersin Tatar'dan Filistin Açıklaması!
Ersin Tatar'dan Filistin Açıklaması!
Dışişleri Bakanlığından Tezkere Açıklaması!
Dışişleri Bakanlığından Tezkere Açıklaması!
Futbolu Kim Buldu ve İcat Etti?
Futbolu Kim Buldu ve İcat Etti?
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Öne Çıkanlar SPOR DÜNYASI FİLİSTİN İÇİN BİRLEŞTİ! SPOR DÜNYASI FİLİSTİN İÇİN BİRLEŞTİ! Kayısı çekirdeği mucizesini duymak ister misiniz? Kayısı çekirdeği mucizesini duymak ister misiniz?