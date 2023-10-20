Özel Halk Otobüslerinde Ücretsiz Kartlar Geçmeyecek

Belediye, vatandaş ve esnafı karşı karşıya getirdi. Gelir desteği alamayan Özel Halk Otobüs Esnafı, ücretsiz kart kullanıcılarını araçlara almama uygulamasını 20 Ekim itibari ile tekrardan başlattı. Sosyal medyada paylaşılan öğrenci ve şoför arasındaki gerginlik ise tepki topladı. Vatandaş ve esnaf ise belediyenin artık buna çözüm bulmasını istiyor.

Ankara Tüm Özel Halk Otobüs Esnafı Başkanı Kurtuluş Kara uygulamanın 81 ilde geçerli olmadığını gelir desteği vermeyen illerde uygulamanın olduğunu belirtti. Kara, vatandaş ile arasında gerginlik çıkartan ve para alan şoförler için ise işlem başlatılacağını söyledi.